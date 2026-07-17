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Общество

Штрафы за брошенные электросамокаты предложили ввести в Нижнем Новгороде

17 июля 2026 17:10 Общество
Штрафы за брошенные электросамокаты предложили ввести в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде могут ввести штрафы за электросамокаты, оставленные вне специально отведенных мест. Соответствующие поправки в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях подготовили мэрия и региональная Госжилинспекция. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Поправки также предусматривают расширение перечня объектов, которые запрещено размещать на газонах, детских и спортивных площадках. Помимо прочего, в него предлагается включить средства индивидуальной мобильности и прицепы.

Изменения планируется внести в статью 3.8 регионального КоАП. За нарушение хотят ввести штрафы для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. При разработке инициативы власти ориентировались на аналогичные нормы, действующие в Свердловской области и Татарстане.

Сейчас административная ответственность в виде штрафа предусмотрена за нарушение правил дорожного движения пользователями СИМ. Например, за пьяное управление электросамокатом грозит штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.

Сообщалось, что нижегородцы смогут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Штраф Электросамокаты
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