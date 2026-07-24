Дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В г. о. г. Выкса завершен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Верхняя Верея». Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составила 5,1 км, стоимость госконтракта — 100,3 млн рублей, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В селе насчитывается около 500 домовладений, там проживает более 1 100 человек. Дорога обеспечивает подъезд к трем ключевым социальным объектам села: Верхне-Верейскому дому творчества, детскому саду №14 и фельдшерско-акушерскому пункту, которые ежедневно посещают десятки детей и взрослых.

Особое значение дорога имеет и для доступа к объекту культурного наследия — церкви Сергия Радонежского (1894 года постройки), которая была восстановлена после пожара 2010 года и сегодня является одной из главных достопримечательностей села.

В ходе ремонта дороги подрядчик выполнил все виды работ, обозначенные в дефектной ведомости. Была проведена фрезеровка покрытия методом холодного фрезерования, уложен выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, обочина укреплена щебнем и подсыпана асфальтогранулятом. В финале нанесена горизонтальной разметка краской со светоотражающими элементами, установлены 14 постоянных дорожных знаков.

«Ремонт этой дороги — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры Выксунского округа. Теперь у жителей Верхней Вереи — а это более тысячи человек — есть безопасный и комфортный подъезд к детсаду, дому творчества и ФАПу. Особенно приятно, что обновленная дорога открывает доступ и к восстановленной церкви Сергия Радонежского. Мы продолжим приводить в порядок дороги к социальным учреждениям в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.

Напомним, в этом году в Нижегородской области ремонтируют дороги, ведущие к 120 социально значимым объектам: больницам, поликлиникам, школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта. Общая протяжённость таких участков составляет порядка 240 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.