Дорожный ремонт на Звездинке выполнен на 77% Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время работы ведутся на пяти участках, а готовность ремонтируемой улицы Звездинки оценивается в 77%.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, в 2025 году в рамках нацпроекта планируется привести в порядок 11,3 км дорог, уложить новое покрытие на площади более 275 тыс. кв. метров и отремонтировать почти 24 тыс. кв. метров тротуаров.

На улице Звездинке укладка асфальта на проезжей части и замена люков колодцев находятся на завершающем этапе. Работы закончат после ремонта инженерных сетей, поскольку обновление дороги синхронизировано с модернизацией коммуникаций.

Еще одним ключевым объектом Шалабаев назвал Мызинский путепровод. Там завершен монтаж железобетонных балок, уложен выравнивающий слой, выполнена гидроизоляция и смонтировано новое освещение. Подрядчику предстоит установить барьерное и перильное ограждения, а также уложить асфальтовое покрытие.

Кроме того, в начале следующего месяца ремонт начнется еще на двух объектах — Казанском шоссе и улице Рябцева.

В МКУ «ГУММиД» сообщили, что готовность улицы Кузбасской составляет почти 100%, на улице Удмуртской выполнено около трети работ, а на улице Новикова-Прибоя — около 25%. В учреждении отметили, что все объекты ремонтируются в соответствии с графиком, отставаний нет, а контроль за подрядными организациями ведется ежедневно.

Ранее сообщалось, что улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до четырех полос.