Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2026 09:00
Спрос на дизайнеров интерьера вырос на четверть в Нижегородской области
01 августа 2026 20:33
Глеб Никитин обсудил с молодежью вопросы веры и самореализации
01 августа 2026 19:05
Магнитные бури мощностью до 5 баллов ждут нижегородцев в августе
01 августа 2026 17:52
Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью
01 августа 2026 17:14
Евгений Люлин: «Благодать здесь разлита в воздухе как благоухание цветов»
01 августа 2026 17:05
В Дивееве прошли торжества в честь преподобного Серафима Саровского
01 августа 2026 14:27
Суд обязал чиновников ускорить расселение жителей аварийных домов в Павлове
01 августа 2026 11:23
Трихолог Варенова рассказала, как часто нужно мыть голову летом
01 августа 2026 11:07
Семь юных нижегородцев стали победителями в спецноминации конкурса «Моя страна — моя Россия»
01 августа 2026 10:51
Что изменится в России с 1 августа 2026: пенсии, налоги и льготы
Общество

Спрос на дизайнеров интерьера вырос на четверть в Нижегородской области

02 августа 2026 09:00 Общество
Спрос на дизайнеров интерьера вырос на четверть в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксирован заметный рост интереса к услугам дизайнеров интерьера. По данным Авито Услуг, в июне 2026 года спрос увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика отмечена и в месячном выражении: по сравнению с маем спрос вырос на 28,4%.

Рост интереса к дизайнерам сопровождается общим увеличением спроса на ремонтные работы. За месяц этот показатель прибавил 20,6%, а за год — 32,6%.

Эксперты считают, что увеличение годового спроса на услуги дизайнеров обусловлено расширением сегмента ремонтных работ и желанием владельцев обновить жилье в условиях снижения активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. В свою очередь, рост показателя за месяц специалисты связывают с приближением активного периода на рынке долгосрочной аренды.

Владельцы квартир, рассчитывающие повысить доходность, чаще обращаются к профессиональным дизайнерам. Спрос растет как на небольшие проекты в массовом сегменте, так и на масштабные решения, включая премиальную недвижимость.

Предложение на рынке также расширяется: за год количество объявлений об услугах дизайнеров интерьера увеличилось на 47%. Стоимость работы специалиста начинается от 1500 рублей за квадратный метр. Итоговая цена зависит от площади объекта, опыта и регалий дизайнера, а также объема затраченного времени.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более чем на четверть выросло предложение студий для бронирования.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дизайн Жилье Ремонт
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2026 12:50
Эксклюзив
Число сделок с жильем выросло в Нижегородской области
16 июня 2026 19:44
Риелтор Шмелев объяснил, как изменилась аренда жилья в России к лету-2026
22 мая 2026 07:00
Эксклюзив
Как зумеры влияют на рынок недвижимости в Нижнем Новгороде — мнение эксперта
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных