Спрос на дизайнеров интерьера вырос на четверть в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксирован заметный рост интереса к услугам дизайнеров интерьера. По данным Авито Услуг, в июне 2026 года спрос увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика отмечена и в месячном выражении: по сравнению с маем спрос вырос на 28,4%.

Рост интереса к дизайнерам сопровождается общим увеличением спроса на ремонтные работы. За месяц этот показатель прибавил 20,6%, а за год — 32,6%.

Эксперты считают, что увеличение годового спроса на услуги дизайнеров обусловлено расширением сегмента ремонтных работ и желанием владельцев обновить жилье в условиях снижения активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. В свою очередь, рост показателя за месяц специалисты связывают с приближением активного периода на рынке долгосрочной аренды.

Владельцы квартир, рассчитывающие повысить доходность, чаще обращаются к профессиональным дизайнерам. Спрос растет как на небольшие проекты в массовом сегменте, так и на масштабные решения, включая премиальную недвижимость.

Предложение на рынке также расширяется: за год количество объявлений об услугах дизайнеров интерьера увеличилось на 47%. Стоимость работы специалиста начинается от 1500 рублей за квадратный метр. Итоговая цена зависит от площади объекта, опыта и регалий дизайнера, а также объема затраченного времени.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более чем на четверть выросло предложение студий для бронирования.