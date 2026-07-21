Число сделок с жильем выросло в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выросла активность на рынке жилой недвижимости. Данные предоставили НИА «Нижний Новгород» в региональном управлении Росреестра.

За первое полугодие 2026 года было заключено 4170 договоров участия в долевом строительстве — рост к аналогичному периоду 2025 года составил 15,4% (3613). Из них в июне зарегистрировано 767 договоров — на 14% больше, чем в прошлом году.

Заметно увеличилось и количество оформленных прав собственности на жилье по договорам купли-продажи и мены. За июнь их число составило 5675 — на 51% больше, чем годом ранее (3766).

С января по июнь показатель достиг 28 322, что на 24,1% превышает результат прошлого года (22 824).

В Нижнем Новгороде наибольшее число сделок на вторичном рынке за полугодие зафиксировано в Автозаводском районе — 1947. Далее идут Советский — 1336, Канавинский — 1121, Сормовский — 1030, Московский — 958, Нижегородский — 891, Ленинский — 854 и Приокский — 741.

Отметим, что по итогам прошлого года было зафиксировано снижение числа сделок купли-продажи и мены жилья на 22%. Также сообщалось, что в регионе за год число ипотек в регионе выросло на 66,2%.