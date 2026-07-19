Предложение студий для бронирования выросло на 27% в Нижнем Новгороде

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В июне 2026 года в Нижнем Новгороде стало больше квартир, доступных для бронирования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предложения увеличился во всех форматах, сообщили в «Авито Путешествия».
Самый заметный рост зафиксирован в сегменте студий — их стало больше на 27%. Это расширяет выбор компактного жилья для коротких поездок, самостоятельных путешествий и деловых визитов.
Количество однокомнатных квартир увеличилось на 24%. В категории трехкомнатных объектов прирост составил 23%, что дает больше возможностей для семей и компаний, которым важно дополнительное пространство.
Предложение двухкомнатных квартир выросло на 18%, а четырехкомнатных — на 17%. Более просторные варианты могут быть востребованы для семейных поездок, размещения компаний и длительного проживания.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за год стоимость аренды жилья снизилась на 2%.
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