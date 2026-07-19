Предложение студий для бронирования выросло на 27% в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

В июне 2026 года в Нижнем Новгороде стало больше квартир, доступных для бронирования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предложения увеличился во всех форматах, сообщили в «Авито Путешествия».

Самый заметный рост зафиксирован в сегменте студий — их стало больше на 27%. Это расширяет выбор компактного жилья для коротких поездок, самостоятельных путешествий и деловых визитов.

Количество однокомнатных квартир увеличилось на 24%. В категории трехкомнатных объектов прирост составил 23%, что дает больше возможностей для семей и компаний, которым важно дополнительное пространство.

Предложение двухкомнатных квартир выросло на 18%, а четырехкомнатных — на 17%. Более просторные варианты могут быть востребованы для семейных поездок, размещения компаний и длительного проживания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за год стоимость аренды жилья снизилась на 2%.