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«Высоко и страшно»: застрявшие на нижегородской канатке туристы дали интервью

07 июля 2026 09:50 Происшествия
Высоко и страшно: застрявшие на нижегородской канатке туристы дали интервью

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

ЧП на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с Бором, случилось вечером 5 июля из-за ураганного ветра. Несколько кабинок общей массой остановились прямо над рекой. Среди пассажиров оказались туристы из Белгородской области, приехавшие в регион на отдых.

Участники событий рассказали в программе «Кстати» (16+), что отправились на прогулку на Бор. Вернуться в Нижний решили на канатке. Однако вскоре после отправления началась гроза с сильным ветром и ливнем.

Кабинку резко раскачало. Гремел гром, был очень сильный ветер. Мы зависли над рекой и не понимали, что будет дальше, — рассказала одна из пассажирок.

В какой-то момент женщина всерьез подумала о возможном падении в воду. В одной из кабин находились восемь человек — шесть взрослых и двое детей. Пассажиры старались сохранять спокойствие, чтобы не пугать детей, однако признаются: страх был сильным. Кабины сильно раскачивало, люди опасались, что их может сорвать.

Когда буря начала стихать, движение канатной дороги частично возобновилось. Вскоре стало известно, что несколько кабинок прибились друг к другу. По словам пассажиров, одна из них, предположительно, не встала на ролик должным образом и уперлась в конструкцию, из-за чего движение снова остановилось. В результате люди зависли над зданием и рекой.

Всего в ожидании помощи пассажиры провели около четырех часов. Спасатели начали эвакуацию с первой кабины, где находились шесть человек. Один из сотрудников МЧС добрался до застрявших пассажиров по тросу, используя страховочное снаряжение. Он поднялся на крышу кабины, открыл дверь и поочередно начал спускать людей вниз.

Эвакуация проводилась с использованием предусмотренных для таких случаев креплений. Пассажиров спускали на страховке с большой высоты. По словам очевидцев, это был самый напряженный момент: «Я закрыла глаза и поехала вниз. Было очень высоко и страшно».

В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры надеются, что после случившегося меры безопасности будут пересмотрены. Они считают, что при штормовом предупреждении движение канатной дороги следует приостанавливать заранее.

Ранее мы называли альтернативные способы добраться до Бора при неработающей канатке.

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Теги:
Бор Канатная дорога Происшествия
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