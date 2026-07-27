Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2026 14:08
Перевозчик приступил к комплексному ремонту канатной дороги в Нижнем Новгороде
27 июля 2026 13:56
Активисты «Единой России» отправились в Дивеево для помощи паломникам
27 июля 2026 13:51
Эксклюзив
190 детей мигрантов зачислили в первый класс в Нижегородской области
27 июля 2026 13:37
Инфекционист дал советы по профилактике поражающего ЖКТ циклоспороза
27 июля 2026 13:18
Эксклюзив
Ростехнадзор нашел нарушения на закрытой после ЧП нижегородской канатки
27 июля 2026 12:09
Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили в Нижегородской области
27 июля 2026 12:07
Интерес нижегородцев к 5G-смартфонам вырос на 28%
27 июля 2026 11:50
Водителя нижегородского автобуса уволили за неприличный жест в адрес пассажира
27 июля 2026 11:33
«Знал лично»: губернатор Глеб Никитин высказался о гибели иеромонаха Тихона
27 июля 2026 11:03
Вирус, который молчит годами: как распознать гепатит до развития цирроза
Общество

Перевозчик приступил к комплексному ремонту канатной дороги в Нижнем Новгороде

27 июля 2026 14:08 Общество
Перевозчик приступил к комплексному ремонту канатной дороги в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На канатной дороге Нижний Новгород — Бор началась реализация комплекса технических мероприятий, необходимых для возобновления ее работы.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Урбантех Сервис», специалисты приступили к устранению замечаний, выявленных Ростехнадзором. Проверка охватила техническую документацию, экспертные заключения и решения, связанные с эксплуатацией канатной дороги с момента ее запуска в 2012 году. Часть работ планируется выполнить совместно с собственником объекта.

В программу вошли восстановление поврежденных элементов оборудования, дополнительная диагностика несуще-тягового каната, опор, подвижного состава и систем безопасности, проверка эксплуатационной документации, а также дополнительная подготовка персонала. Кроме того, предусмотрена плановая замена отдельных элементов оборудования.

Одним из ключевых этапов станет экспертиза промышленной безопасности, которая должна подтвердить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации канатной дороги после завершения восстановительных работ и необходимых испытаний.

После завершения всех мероприятий в компании планируют актуализировать внутренние процедуры эксплуатации и усилить контроль за соблюдением регламентов.

Напомним, 5 июля в Нижнем Новгороде был сильный ветер. По регламенту движение канатки было остановлено. После этого на линии оставались две кабины с 16 пассажирами. Их эвакуировали спасатели МЧС. Никто не пострадал. С того дня воздушная переправа не работает.

Вместе с тем, с 15 июля подорожал проезд на канатной дороге. После запуска переправы одна поездка будет стоить 200 рублей вместо прежних 150. Почему повысили стоимость проезда — читайте здесь.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога проверки Ростехнадзор
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2026 09:50
«Высоко и страшно»: застрявшие на нижегородской канатке туристы дали интервью
06 июля 2026 12:25
Названы альтернативные способы добраться до Бора при неработающей канатке
06 июля 2026 10:37
Проездные на нижегородскую канатку продлят из‑за остановки движения
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных