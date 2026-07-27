Перевозчик приступил к комплексному ремонту канатной дороги в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На канатной дороге Нижний Новгород — Бор началась реализация комплекса технических мероприятий, необходимых для возобновления ее работы.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Урбантех Сервис», специалисты приступили к устранению замечаний, выявленных Ростехнадзором. Проверка охватила техническую документацию, экспертные заключения и решения, связанные с эксплуатацией канатной дороги с момента ее запуска в 2012 году. Часть работ планируется выполнить совместно с собственником объекта.

В программу вошли восстановление поврежденных элементов оборудования, дополнительная диагностика несуще-тягового каната, опор, подвижного состава и систем безопасности, проверка эксплуатационной документации, а также дополнительная подготовка персонала. Кроме того, предусмотрена плановая замена отдельных элементов оборудования.

Одним из ключевых этапов станет экспертиза промышленной безопасности, которая должна подтвердить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации канатной дороги после завершения восстановительных работ и необходимых испытаний.

После завершения всех мероприятий в компании планируют актуализировать внутренние процедуры эксплуатации и усилить контроль за соблюдением регламентов.

Напомним, 5 июля в Нижнем Новгороде был сильный ветер. По регламенту движение канатки было остановлено. После этого на линии оставались две кабины с 16 пассажирами. Их эвакуировали спасатели МЧС. Никто не пострадал. С того дня воздушная переправа не работает.

Вместе с тем, с 15 июля подорожал проезд на канатной дороге. После запуска переправы одна поездка будет стоить 200 рублей вместо прежних 150. Почему повысили стоимость проезда — читайте здесь.