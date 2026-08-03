Нижний Новгород стал самым быстрым городом России по времени в пути до работы Общество

Фото: Кира Мишина

Нижний Новгород оказался самым «быстрым» городом России по времени, которое жители тратят на дорогу до работы. Об этом говорят результаты международного рейтинга платформы Numbeo, где оценили дорожную ситуацию в 305 городах мира.

В общем списке Нижний Новгород занял 259-е место с индексом 27,1. В этом рейтинге чем ниже место, тем меньше времени люди проводят в дороге. Для сравнения, средний показатель по России составил 43,3.

Индекс дорожного трафика Numbeo учитывает сразу несколько показателей: среднее время в пути, удовлетворенность продолжительностью поездок, эффективность транспортной системы и объем выбросов CO₂. Именно на их основе формируется итоговая оценка каждого города.

По данным платформы, средняя поездка в одну сторону в Нижнем Новгороде занимает 27,14 минуты. Кроме того, платформа оценила индекс дорожного трафика города в 96,27, индекс затрат времени — в 35,00, индекс неэффективности транспортной системы — в 109,61, а индекс выбросов CO₂ — в 2 782,85.

Короткая дорога до работы напрямую влияет на качество жизни. Чем меньше времени уходит на поездки, тем больше его остается на отдых, семью и личные дела.

Самым «медленным» городом мира стал нигерийский Лагос с индексом 68,3. Следом идут Сан-Хосе, Дакка, Колката и Коломбо. В десятку также вошли Дели, Шарджа, Лос-Анджелес, Мумбаи и Бангалор.

Среди российских городов самый высокий индекс оказался у Краснодара — 51,8. За ним расположились Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Калининград. Нижний Новгород показал лучший результат среди всех российских участников исследования.

Самыми «быстрыми» городами мира стали хорватские Риека и Сплит, австрийский Виллах, а также сербский Нови-Сад и нидерландский Гронинген.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по доходам населения.