Нижегородская область заняла 4-е место в ПФО по объемам строящегося жилья

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Нижегородская область заняла четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по объему строящегося жилья.
По данным на 17 июля 2026 года, в регионе возводится 1,65 млн кв. м многоквартирного жилья. Выше в рейтинге, опубликованном на портале «Единая информационная система жилищного строительства», находятся только Башкортостан, Татарстан и Пермский край.
Глава регионального минстроя Дмитрий Груничев сообщил, что повышение доступности жилья остается одной из приоритетных задач регионального правительства. По его словам, для этого в области ведется системная работа по увеличению объемов жилищного строительства.
За последние пять лет объем строящегося жилья в рамках Федерального закона №214-ФЗ вырос на 41%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1,17 млн кв. м.
Обеспечение граждан доступным жильем остается одним из ключевых направлений нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что в Нижнем Новгороде близится к завершению строительство дома на улице 40 лет Победы. В нем поселятся нижегородцы, расселенные из аварийного жилья.
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