Нижегородская область заняла 4-е место в национальном рейтинге инновационного развития Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла четвертое место в 11-м выпуске Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Регион сохранил позиции в пятерке наиболее инновационных субъектов страны вместе с Москвой, Республикой Татарстан, Томской областью и Санкт-Петербургом.

Рейтинг формируется с 2012 года на основе более чем 50 показателей, объединенных в пять тематических индексов. По итогам исследования Нижегородская область заняла второе место по экспортной активности, четвертое — по качеству инновационной политики и пятое — по инновационной деятельности.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что импортозамещение и создание собственных критически важных технологий требуют не точечной поддержки ученых, а формирования гибкой и эффективной инновационной экосистемы. По его словам, лидерские позиции региона по экспортной активности и качеству управления инновациями создают прочную основу для дальнейшего технологического развития.

Высокие результаты стали итогом системной работы по поддержке научных коллективов, развитию рационализаторской деятельности и ускоренному внедрению отечественных разработок в производство.

Как подчеркнула зампред правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, в регионе выстроена эффективная система стимулирования инноваций, при которой научно-исследовательские институты и университеты получают запросы от предприятий реального сектора экономики. Она добавила, что софинансирование прикладных разработок промышленными компаниями и участие в программах технологического лидерства позволяют поддерживать высокие темпы внедрения инноваций.

Важную роль в развитии инновационной инфраструктуры региона играет АНО «Нижегородский НОЦ», которая объединяет научные организации, бизнес и органы власти.

Директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко отметил, что вхождение региона в число инновационных лидеров страны стало результатом совместной работы университетов, институтов РАН и промышленных партнеров. По его словам, научно-образовательный центр продолжит расширять инструменты поддержки, включая поиск квалифицированных заказчиков и привлечение федерального грантового финансирования, в том числе по программам Российского научного фонда.

С начала 2026 года грантовую поддержку Российского научного фонда получили более 50 проектов нижегородских ученых. Сейчас продолжается прием заявок на совместный конкурс РНФ и Нижегородской области с участием квалифицированного заказчика. Он направлен на проведение поисковых научных исследований в интересах индустриальных партнеров, а оператором конкурса выступает АНО «Нижегородский НОЦ».

Период с 2022 по 2031 год в России объявлен Десятилетием науки и технологий. Среди его ключевых задач — привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение ученых в решение приоритетных задач развития страны и популяризация достижений отечественной науки.