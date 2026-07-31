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Общество

Шесть нижегородских гостиниц начали заселять гостей по QR-коду

31 июля 2026 10:42 Общество
Шесть нижегородских гостиниц начали заселять гостей по QR-коду

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области шесть гостиниц внедрили техническую возможность заселения гостей через мобильное приложение Max. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве туризма и промыслов.

Речь идет об отелях с номерным фондом более 50 мест. С 1 сентября такие средства размещения обязаны обеспечить возможность регистрации постояльцев с использованием цифрового ID в национальном мессенджере Max. При этом традиционный способ заселения сохраняется — формат гость выбирает самостоятельно.

По информации министерства, в регионе насчитывается 69 гостиниц данной категории. На сегодняшний день шесть из них завершили необходимую интеграцию и могут принимать гостей без предъявления бумажного паспорта — по QR-коду в приложении Max.

В ведомстве уточнили, что фактических заселений через цифровой сервис пока не зафиксировано, как и жалоб от туристов на невозможность воспользоваться новой услугой.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года появилась возможность заселяться в гостиницы с использованием цифрового паспорта через приложение «Госуслуги».

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Теги:
MAX Гостиницы Туризм
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