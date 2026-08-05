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Экономика

Производство фрикционных дисков хотят создать за 3 млрд рублей в Арзамасе

05 августа 2026 09:20 Экономика
Производство фрикционных дисков хотят создать за 3 млрд рублей в Арзамасе

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе Нижегородской области намерены реализовать инвестиционный проект по созданию производства фрикционных дисков. Информация о нем размещена на региональном инвестиционном портале.

Предприятие планируется построить вблизи села Пешелань. Оно будет выпускать диски с использованием инновационных решений в составе материалов и технологии производства. Такая продукция востребована в машиностроении, народном хозяйстве, медицине и оборонной промышленности.

Общий объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на два года. Планируется создать 100 рабочих мест, а срок окупаемости заявлен на уровне восьми лет.

Актуальность проекта объясняется прогнозируемым устойчивым ростом мирового рынка фрикционных дисков на уровне 4,8% в год. Кроме того, на российском рынке сохраняется высокий спрос на эту продукцию.

В настоящее время инициатива находится на стадии бизнес-планирования. Участок площадью 9,8 га обеспечен необходимой инфраструктурой: электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, а также газоснабжением.

Ранее сообщалось, что нижегородский авиастроительный завод «Сокол» осваивает производство агрегатов для пассажирского самолета МС-21.

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Теги:
Арзамас инвестиционные проекты Производство
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