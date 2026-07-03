Семью осужденного за взятки Кручинина хотят выселить из нижегородской квартиры Происшествия

Управление Росимущества по Нижегородской области обратилось в суд с требованием выселить из квартиры на улице Сергиевской в центре Нижнего Новгорода Веронику Кручинину — бывшую супругу экс-руководителя нижегородского и самарского управлений Росприроднадзора Олега Кручинина — и их троих детей. Об этом сообщает «Коммерсант-ПриволжьеКоммерсант-Приволжье».

Речь идет о 123-метровой квартире, конфискованной в прошлом году по антикоррупционному иску прокурора об обращении имущества в доход государства. В собственность РФ также были переданы Cadillac Escalade, Chevrolet Camaro, дом с участком в Большом Суходоле и 16 миллионов рублей, полученные от продажи другой квартиры и двух автомобилей Mercedes-Benz. Олегу Кручинину оставили автомобиль «Нива» и половину дома в деревне.

Напомним, в 2024 году бывшего сотрудника МВД и руководителя территориальных управлений Росприроднадзора приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 230 миллионов рублей. Его признали виновным в получении более 11 миллионов рублей в виде взяток от природопользователей, а также от директора ЦЛАТИ Андрея Чернышева за содействие в назначении на должность. Вину он не признал, однако обжаловать приговор не смог.

Как следует из иска Росимущества, к моменту его подачи квартира уже находилась в собственности РФ. Запрет на регистрационные действия наложили в конце 2025 года, а к 30 марта 2026 года право собственности перешло государству. При этом, по данным ведомства, Вероника Кручинина продолжает проживать в квартире, а решение суда о конфискации так и не исполнено.

В мае сотрудники Росимущества посетили дом и опросили вахтера, который подтвердил, что квартира обитаема, но не смог назвать фамилии жильцов. Попасть внутрь представителям ведомства не удалось. Ведомство просит обязать жену осужденного освободить жилье в течение пяти дней после вступления решения суда в силу. В случае отказа Росимущество требует взыскать неустойку в размере 1 тысячи рублей за каждый день проживания.

По словам адвоката Михаила Гаранина, это единственное жилье семьи. Двое детей несовершеннолетние, один из них имеет инвалидность и не может самостоятельно передвигаться. Защитник также отметил, что иск направили по адресу квартиры на улице Бориса Панина, которая уже продана и где его доверительница не зарегистрирована.

Адвокат добавил, что решение о конфискации квартиры на улице Сергиевской оспаривается в Верховном суде, хотя уже вступило в законную силу. Он подчеркнул, что Вероника Кручинина не участвовала в коррупционных преступлениях, супруги развелись вскоре после приговора, а закон запрещает выселять несовершеннолетних без предоставления другого жилья и сохраняет за ними право пользования квартирой до совершеннолетия.

Предварительное рассмотрение иска Росимущества назначено на конец июля.

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