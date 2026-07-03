Главу «Борского ПАП» арестовали по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области задержан директор АО «Борское пассажирское автотранспортное предприятие». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональных управлениях ФСБ и СК России.

По данным УФСБ, руководитель предприятия, несмотря на наличие в штате бухгалтеров, заключил фиктивный договор с коммерческой организацией на оказание консультационных услуг по налогообложению и бухгалтерскому учету. Он подписывал акты якобы выполненных работ, а средства перечислялись на подконтрольные фигуранту счета.

Как уточнили в СК, схема действовала с января 2025 по июнь 2026 года.

Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд заключил подозреваемого под стражу.

В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных соучастников и других эпизодов.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника компании, занимавшейся переработкой и утилизацией отходов, обвиняют в мошенничестве на 19 млн рублей.