Илья Штокман покинул пост первого замглавы Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман покинул занимаемую должность. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Штокман является победителем конкурса "Лидеры России" и его хорошим товарищем.

"В 2022 году Илья Олегович отправился в зону СВО, где тесно взаимодействовал с нижегородскими парнями. Благодаря его работе на передовой мы помогли решить важные для бойцов вопросы", - добавил Шалабаев.

Мэр поблагодарил Штокмана за вклад в развитие города и поддержку земляков на СВО.

Новым первым заместителем главы администрации стал Сергей Егоров, который ранее исполнял обязанности на этой должности.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что под руководством Егорова были успешно реализованы значимые инициативы: внедрена система мониторинга исполнения нацпроектов, муниципальный инвестиционный стандарт, а также организована работа по выявлению неформальной занятости, повышению зарплат и погашению налоговой задолженности.

Напомним, Илья Штокман был назначен замглавы Нижнего Новгорода в сентябре 2020 года.