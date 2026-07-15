Нижегородка получила условку за коммерческий подкуп при проведении закупок

Суд вынес приговор бывшей сотруднице компании по производству матрасов, признанной виновной в коммерческом подкупе.
Женщину осудили по двум эпизодам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 7 статьи 204 УК РФ, сообщили в региональном управлении СК.
Установлено, что с 2018 по 2021 год, работая менеджером по снабжению в службе закупок, она систематически получала деньги от представителей коммерческих организаций. За это сотрудница помогала этим организациям в рамках проведения закупочных процедур, которые входили в круг ее служебных обязанностей.
В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев.
Кроме того, более 1,4 млн рублей, полученных преступным путем, конфискованы в доход государства.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вынесший мягкий приговор по делу о смертельном ДТП судья получил условный срок.
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