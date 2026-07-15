Нижегородка получила условку за коммерческий подкуп при проведении закупок Происшествия

Суд вынес приговор бывшей сотруднице компании по производству матрасов, признанной виновной в коммерческом подкупе.

Женщину осудили по двум эпизодам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 7 статьи 204 УК РФ, сообщили в региональном управлении СК.



Установлено, что с 2018 по 2021 год, работая менеджером по снабжению в службе закупок, она систематически получала деньги от представителей коммерческих организаций. За это сотрудница помогала этим организациям в рамках проведения закупочных процедур, которые входили в круг ее служебных обязанностей.



В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.



Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев.



Кроме того, более 1,4 млн рублей, полученных преступным путем, конфискованы в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вынесший мягкий приговор по делу о смертельном ДТП судья получил условный срок.