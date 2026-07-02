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Заседание по делу экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана перенесли на август

02 июля 2026 14:37 Происшествия
Заседание по делу экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана перенесли на август

Фото: скриншот видео областного суда

Сегодня в Нижегородском районном суде должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в отношении братьев Штокманов. Однако ни Илью, ни Михаила в зал суда не доставили, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

На предыдущем заседании обвиняемые участвовали в процессе по видеосвязи, поскольку на тот момент их еще не этапировали из Москвы.

По словам адвокатов, Илья уже находится в Нижнем Новгороде, тогда как Михаил пока не этапирован.

Судья спросил мнение сторон о возможности рассмотреть дело в отсутствие подсудимых. И защита, и сторона обвинения сочли это нецелесообразным, поэтому заседание перенесли.

Напомним, Илью Штокмана задержали в сентябре 2025 года в Сочи. По версии следствия, бывший чиновник получил взятку в размере 55 млн рублей от руководителя строительной компании. Как считают правоохранительные органы, деньги передавались за общее покровительство, заключение контрактов с единственным подрядчиком и лояльный контроль при реализации строительных проектов.

Следствие полагает, что средства могли перечисляться на счета компании, которую возглавляет брат экс-вице-мэра Михаил Штокман — генеральный директор завода «Вектор». Его задержали в декабре 2025 года. Ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, переводы осуществлялись частями через бывшего депутата городской думы Карима Ибрагимова. Впоследствии он признал вину и был переведен в статус свидетеля по делу.

Также сообщалось о намерении обратить в доход государства прибыль семейного бизнеса и активы, которые, по версии следствия, приобретены на средства от взятки. Их общая стоимость оценивается в 328 млн рублей.

В июне суд продлил братьям срок содержания под стражей и оставил их в СИЗО до 8 декабря 2026 года.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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