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Экономика

"Правительство РФ намерено уделять внимание сектору ОПК, переходящего на выпуск гражданской продукции", - Наталья Назарова

20 апреля 2017 12:05  [248] Экономика
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

"Правительство РФ намерено уделять внимание сектору оборонно-промышленного комплекса (ОПК), переходящего на выпуск гражданской продукции", - сказала депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова, комментируя отчет премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о работе правительства России в 2016 году.

"Дмитрий Медведев отметил развитие экономики, подчеркнув, что прогресс видят даже те, кого сложно заподозрить в симпатиях в нашей стране. Также говорилось о том, что в рейтинге глобальной конкурентоспособности наша страна в прошлом году поднялась на более высокую позицию. Были поставлены задачи по структурным изменениям в экономике и по дальнейшему развитию промышленности", - отметила Наталья Назарова.

"Для меня, как депутата от Нижегородской области, где сконцентрировано большое количество промышленных предприятий, было очень важно это услышать и увидеть внимание правительства к этому сектору", - подчеркнула она.

"Еще одним важным итогом для меня был результат работы ОПК и слова премьера о том, что объем гражданской продукции на таких предприятиях в ближайшие годы должен вырасти на 30%. На территории моего избирательного округа работает несколько крупных предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Их многолетний опыт, современные производственные мощности, высококвалифицированные кадры и научная поддержка позволят наладить выпуск новой высокотехнологичной продукции, которая выведет нашу страну на более высокую позицию в рейтинге конкурентоспособности в разных отраслях, от энергетики до машиностроения", - считает Наталья Назарова.

"Кроме того, от эффективности работы этих предприятий и их востребованности зависит также социально-экономическая ситуация в регионе. Надеюсь, что правительство будет следовать этому курсу, а мы, депутаты, со своей стороны готовы поддержать их действия в этом направлении", - подытожила депутат Госдумы от Нижегородской области.

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