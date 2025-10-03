Елена Мозгунова: "Нижегородская область имеет сильную академическую базу" Общество

Особенности рейтинга вузов, а также перспективы развития высшего образования в Нижегородской области оценила историк, кандидат политических наук, доцент НИУ Президентской академии Елена Мозгунова:

"Попадание четырех нижегородских вузов в Глобальный агрегированный рейтинг свидетельство того, что регион имеет сильную академическую базу и движется в тандеме с общими трендами в части образовательных программ и экспериментальной науки. Следует ли считать аутсайдерами те учреждения, которые не числятся в этом списке? Закрыть их за ненадобностью и неспособностью конкурировать с лидерами?", - задалась вопросом эксперт.

По ее словам, общемировой тренд объединения с крупными университетами несет собой много рисков, например, отток молодежи из региона.

"Ведь, зачастую именно благодаря вузу или его филиалу город "оживает" за счет студентов. Здесь в качестве примера приведу Княгининский инженерно-экономический университет – государственное бюджетное образовательное учреждение, расположенное в городе Княгинино Нижегородской области. Также из-за укрупнения вузов и закрытия филиалов высшее образование усугубит тенденцию к элитарности", - отметила Мозгунова.

По ее мнению, для того чтобы принимать решение о вузах-аутсайдерах рейтинга, полагаю, необходимо провести более детальное исследование качества их образования, оценить востребованность выпускников на рынке труда, а также осуществлять регулярный мониторинг научной и публикационной деятельности.

"Комплексный же подход к оптимизации их работы может выглядеть как выстраивание обновленной эффективной управленческой команды и интенсивное взаимодействие с работодателями в целях подстраивания образовательных программ под конкретные задачи, так как многие вузы нашего региона имеют узкую специализацию и готовят отраслевых специалистов (строителей, инженеров водного транспорта, зоотехников и др.). Наличие в рейтинге четырех нижегородских вузов – это прекрасно, но гораздо важнее, когда общая региональная система образования функционирует на высоком уровне и закрывает все кадровые потребности", - заключила эксперт.