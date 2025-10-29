"Задача большого масштаба": Фельдман — о создании краеведческого музея в Нижнем Культура и отдых

Фото: сайт гордумы

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Вопрос необходимости создания краеведческого музея в Нижнем Новгороде поднял на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике ее председатель Марк Фельдман. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Поводом для обсуждения стал доклад исполняющего обязанности директора управления по туризму Нижнего Новгорода Олега Хромова об итогах работы подразделения за 2025 год и планах на 2026-й.

Марк Фельдман подчеркнул, что развитие туристического кластера — один из драйверов роста города и региона. По его словам, управление по туризму проводит множество мероприятий для разных возрастных категорий, что важно и востребовано. Однако, отметил депутат, в разговорах с гостями города регулярно звучит тема отсутствия краеведческого музея.

"Конечно, сегодня в тренде интерактивные форматы, и они действительно востребованы. Но все чаще, особенно от гостей города, слышу, чего нам действительно не хватает. Раньше в Нижнем Новгороде был замечательный краеведческий музей, которого сегодня нет. Люди хотят видеть историю своими глазами, прикасаться к подлинным артефактам прошлого. И это звучит не просто фоном, а рефреном. Я понимаю, что это задача большого масштаба, но кто-то ее должен запустить, инициировать и, может быть, реализовать", - сказал он.

Отметим, что в апреле 2025 года генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов сообщил, что краеведческий музей может появиться во втором корпусе Нижегородского кремля, где сейчас находится Законодательное собрание. Однако он уточнил, что это вопрос не ближайшего будущего. Но позднее в ЗСНО отметили, что переезд регионального парламента из здания корпуса №2 пока не рассматривается.

Добавим, что в мае 2025 года краеведческий музей был открыт в Дивееве.