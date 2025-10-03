Захар Прилепин: "СВО в ближайшей перспективе не закончится"

Фото:
Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин поделился своим мнением о сроках завершения специальной военной операции. Его заявление опубликовал информационный портал "Украина.ру".
По словам Прилепина, ожидать скорого окончания конфликта не стоит. Он подчеркнул: "Думаю, что СВО в ближайшей перспективе не закончится".
Писатель также высказался о позиции бывшего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, не до конца осознаёт суть украинского вопроса.
"Он решил победить в войне России и Украины, но не понимает, что такое Украина", — отметил Прилепин.
Писатель также добавил, что западные страны, включая США, стали жертвами собственной пропаганды, в результате чего у них сложилось искажённое представление об Украине.
"То есть на Западе они сами подпали под воздействие собственной пропаганды и всерьёз решили, что Украина — европейская страна, европейский народ, который может потенциально стать частью Европы и выполнять определённые функции форпоста против России. Отчасти то, чем была в своё время Речь Посполитая, или то, чем сейчас является Прибалтика", — объяснил он.
Прилепин также отметил, что европейские государства недооценивают угрозу, исходящую от Украины, которая, по его мнению, может превратиться в источник нестабильности для всего Европейского союза.
Отдельное внимание он уделил гуманитарной ситуации, заявив о большом числе политических заключённых на территории Украины.
"Кроме всего прочего, для меня лично есть ещё одна принципиальная вещь: на Украине находится колоссальное число политзаключённых. Это десятки тысяч человек, которых загнали в тюрьмы, где их морят голодом и уничтожают", — заявил Прилепин.
Он подчеркнул, что без освобождения этих людей, а также без восстановления позиций православной церкви на Украине говорить о победе преждевременно.
"До тех пор, пока мы их не выпустили, до тех пор, пока мы не вернули статус весомой православной церкви на Украине, ни о какой победе говорить невозможно. Мы близки к этому? Нет, мы к этому не близки", — подытожил он.
Напомним, что осенью Прилепин уехал на СВО.
