Максим Лубяной: "Нижегородский опыт поддержки семей будет востребован" Общество

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук прокомментировал лидерство Нижегородской области в Приволжском федеральном округе по темпам рождаемости в 2025 году.

"Очередная позитивная новость от губернатора Глеба Никитина — рост рождаемости в области опережает прогнозы. Безусловно, цифры сами по себе обнадёживают, особенно на фоне общероссийского тренда. И заявленный комплексный подход, в рамках которого создаются и новый Институт демографического развития (проект "ОСНОВА"), и профильное министерство, выглядит как системный ответ на вызов. Но давайте смотреть правде в глаза: связывать напрямую краткосрочный рост с недавно созданными институтами было бы преждевременно", - считает эксперт.

"Демография — инерционная материя. Здесь важнее не столько уникальность нижегородских мер (многие регионы также усиливают поддержку семей), сколько системность их упаковки и интенсивность сигнала, который власть отправляет людям. Когда тема демографии переходит из разряда общих федеральных установок в конкретную, узнаваемую региональную "программу жизни" — это меняет восприятие. Люди начинают видеть не разрозненные выплаты, а целостную стратегию, в которую можно верить. Создание отдельных института и министерств — это мощный символический жест, показывающий, что вопрос поставлен на самый высокий уровень приоритетов", - подчеркнул Лубяной.

Эксперт задаётся вопросом: будет ли этот опыт востребован на федеральном уровне? И сам отвечает: "Вполне".

"Но не как готовый шаблон, а как демонстрация принципа связности: важно не просто платить за рождение ребёнка, а вплетать эту поддержку в общую ткань качества жизни — от инфраструктуры и экологии до образования и медицины. Именно это формирует у людей ту самую "ощущаемую" уверенность в завтрашнем дне, которая и является главным демографическим фактором. Таким образом, нижегородский случай интересен не рекордными процентами, а попыткой перевести демографическую политику из режима "точечных мер" в режим "сквозной стратегии". Её истинная эффективность, конечно, проявится лишь через годы. Но сам подход — думать о народонаселении комплексно и говорить об этом честно и открыто — уже заслуживает внимания", - заключил Максим Лубяной.