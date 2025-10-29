Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Наука

"Это математическое открытие мирового значения": Дахин — о задаче, решенной нижегородцем

29 января 2026 15:15 Наука
Это математическое открытие мирового значения: Дахин — о задаче, решенной нижегородцем

Профессор НИУ Президентской академии, д.ф.н. Андрей Дахин прокомментировал открытие нижегородского математика Ивана Ремизова.

Как отметил эксперт, нижегородский исследователь нашёл формулу для решения дифференциальных уравнений, которые считались нерешаемыми на протяжении XX века.

"Это математическое открытие мирового значения, которое вместе с открытием, сделанным в 2005 году математиком Григорием Перельманом из Санкт-Петербурга, образует победную серию достижений современной российской математической науки. Для Нижнего Новгорода событие особенно знаменательное, поскольку свидетельствует: у подвижнического отношения к математической науке, о котором мы знаем на примере Н.И. Лобачевского, в новых условиях есть новые продолжатели. Работа над решением дифференциальных уравнений французского математика XIX века Жозефа Лиувилля заняла не один год, свет "в конце тоннеля" показался в 2025 году", - отметил Дахин.

Он добавил, что исследование Ивана Ремизова касается такого математического объекта, как полугруппа операторов, то есть сложных конструкций, описывающие динамику, эволюцию многочастичных систем, типа "облако" частиц, "поток" частиц (система без чётко очерченных границ), когда необходимо точно определить, что случится с системой от текущего момента и до конца её существования.

"В более широком смысле эта тематика лежит в поле физико-математических исследований, ориентированных на изучение эволюционной динамики в больших системах, которые всё чаще становятся объектом математического моделирования с применением современных суперкомпьютеров. Один из последних таких экспериментов моделирования динамики вселенной провели в 2025 году М. Файзал, Л.М. Краусс, А. Шабир, Ф. Марино, объединившие ресурсы Школы искусств и наук имени И.К. Барбера (Университет Британской Колумбии, Канада), Канадского центра квантовых исследований, Департамента математических наук (Даремский университет, Великобритания), Факультета наук (Университет Хуссельта, Бельгия)", - напомнил эксперт.

"Моделирование было приведено с использованием алгоритмических вычислений и показало отрицательный результат. Исследователи пришли к выводу, что необходима модель, основанная на неалгоритмическом понимании вселенной. Возможно, открытие гибкого подхода к решению дифференциальных управлений Ремизова подскажет, где лежит последний ключ к тайне моделирования глобальной эволюционной динамики вселенной", - заключил профессор НИУ Президентской академии.

Андрей Дахин Наука Открытие
