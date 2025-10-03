Сергей Судьин: "Конкуренция между регионами в науке и технологиях очень напряженная" Общество

О конкуренции между регионами в сфере науки и технологий рассуждает доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Судьин.

"Есть такое понятие: профессиональная деформация. Ничего не могу с собой поделать. Вместо того, чтобы просто порадоваться бесспорно заслуженному Нижегородской областью четвертому месту в национальном рейтинге научно-технического развития, невольно задаюсь вопросами. Всегда скептически относился к любым рейтингам. Кто их составляет? В чьих интересах? Какие критерии положены в основу составления рейтинга? Насколько объективны их показатели? Насколько сопоставимы регионы по тому или иному критерию? В общем, вопросов действительно много и, прежде чем радоваться тому или иному месту в том или ином рейтинге, нужно разобраться что и к чему", - полагает эксперт.

Он напомнил что распоряжением правительства Российской Федерации утвержден официальный Перечень, содержащий три группы критериев, значения которых даются федеральными и региональными органами исполнительной власти. Путем несложных вычислений с последующим суммированием данных по всем группам и формируется итоговое значение и место конкретного региона в рейтинге.

"Судя по его компонентам, сильными сторонами Нижегородской области среди прочего являются: наличие сформированной и эффективной региональной политики в отношении научно-технического развития, квалификация ученых, большое число организаций, осуществляющих технологические инновации, высокая доля студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологии и технических наук, фундаментальной медицины, а также объемы средств регионального бюджета, направляемые на инновационную деятельность", - полагает эксперт.

Вопрос, что еще может сделать регион для стимулирования собственного научно-технического развития, рискует отпасть сам собой: в упомянутом выше Перечне содержатся аналитические показатели, характеризующие научно-технологическое развитие субъектов Российской Федерации. Работа по их реализации и стимулирование активности отдельных ученых и научных групп станет залогом и основой регионального научно-технического лидерства.

"Важно отметить следующее: судя по цифрам, в затылок Нижегородской области буквально дышит наш извечный соперник – Новосибирская область, отставая от нас лишь на несколько сотых балла. Особое внимание нужно обратить на третью группу критериев, отражающих условия среды для работы исследователей. Отметим, что здесь Нижегородской области есть, куда расти: судя по итогам Национального рейтинга, наши показатели конкретно в этой группе критериев оказались ниже, чем у многих регионов, оставшихся далеко позади. А это значит, что почивать на лаврах нам не пристало: межрегиональная конкуренция в сфере научно-технического развития весьма напряженная и снижение темпов чревато потерей лидирующей позиции. Учитывая наши амбиции, возможности, потенциал, ресурсы и привычку быть впереди абсолютного большинства регионов, это будет воспринято весьма болезненно", - заключил Судьин.