Общество

Выпускник Нижегородской духовной семинарии погиб в зоне СВО

20 апреля 2026 17:32 Общество
Выпускник Нижегородской духовной семинарии Владислав Кузнецов погиб в зоне СВО

Фото: Нижегородская духовная семинария

В ходе специальной военной операции погиб бывший ученик заочного отделения Нижегородской духовной семинарии Владислав Кузнецов. Он выпустился в 2020 году. После окончания семинарии Владислав прошел срочную службу в Вооруженных силах России, сообщили в учебном заведении.

В сентябре 2022 года его призвали по частичной мобилизации. Он служил в звании лейтенанта, был заместителем командира по военно-политической работе мотострелковой роты штурмового отряда 254-го мотострелкового полка.

Владислав Кузнецов погиб в апреле при выполнении боевых задач в районе поселка Дробышево в ДНР.

Как сообщили в администрации Ветлужского округа, простились в героем 16 апреля в Ветлуге. Отпевание состоялось в храме во имя Святой Живоначальной Троицы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде простятся с заслуженным тренером России Виктором Зайденбергом.

