Почти 300 кг некачественных овощей изъяли из оборота в Нижегородской области

За первый квартал 2026 года в Нижегородской области из оборота изъяли 297 кг плодоовощной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям безопасности и качества. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" было 383 пробы продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составила 0,4%. По микробиологическим и паразитологическим показателям все образцы соответствовали установленным требованиям. ГМО, токсичные элементы и радиоактивные вещества в проверенной продукции не выявлены.
Также был выявлен ряд нарушений: несоблюдение условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировочных ярлыков производителей, обеспечивающих прослеживаемость, а также реализация продукции, не отвечающей требованиям технического регламента по результатам лабораторных исследований.
Виновные лица привлечены к административной ответственности. Им выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области изъяли свыше 460 кг некачественного мяса.
