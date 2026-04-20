20 апреля 2026 17:50
Почти 300 кг некачественных овощей изъяли из оборота в Нижегородской области
20 апреля 2026 17:32
Выпускник Нижегородской духовной семинарии погиб в зоне СВО
20 апреля 2026 17:28
Евгений Люлин уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями
20 апреля 2026 17:11
Стало известно, как будут ходить автобусы на Радоницу в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 16:37
"ОКО" готовит торги на реконструкцию II очереди Нижегородской станции аэрации
20 апреля 2026 16:07
Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая
20 апреля 2026 15:43
Девушку в хиджабе уже неделю разыскивают в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 15:27
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о треснувшем доме в Балахне
20 апреля 2026 15:16
Дорожные службы Нижегородской области перевели на усиленный режим из-за снега
20 апреля 2026 14:49
Администрация Городецкого округа вновь добивается ремонта плотины в Зиняках
За первый квартал 2026 года в Нижегородской области из оборота изъяли 297 кг плодоовощной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям безопасности и качества. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" было 383 пробы продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составила 0,4%. По микробиологическим и паразитологическим показателям все образцы соответствовали установленным требованиям. ГМО, токсичные элементы и радиоактивные вещества в проверенной продукции не выявлены.

Также был выявлен ряд нарушений: несоблюдение условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировочных ярлыков производителей, обеспечивающих прослеживаемость, а также реализация продукции, не отвечающей требованиям технического регламента по результатам лабораторных исследований.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Им выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области изъяли свыше 460 кг некачественного мяса. 

Новости по теме
31 марта 2026 13:57
Более 3 тонн сомнительных продуктов задержали в Нижегородской области
14 февраля 2026 10:02
Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области
23 января 2026 16:00
Горох и мясную продукцию из будущего обнаружили в Нижегородской области
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
