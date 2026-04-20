Евгений Люлин уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями Общество

В Национальный День донора председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале поздравил всех, кто хотя бы раз сдал кровь во имя жизни других.

«Сегодня отмечается Национальный День донора. Поздравляю всех, кто хотя бы раз поделился кровью и ее компонентами для спасения жизни других людей. Спасибо – за благородный порыв, за доброе сердце и желание помогать!» – написал Евгений Люлин.

«Доноров крови в Нижегородской области сотни тысяч. Число донаций у некоторых составляет 100, 200 и даже 277 раз! Это целая река жизни, которая даёт силы выбраться из лап смерти больным, раненым, пострадавшим в авариях», – отметил спикер регионального парламента.

«Уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями, поэтому в прошлом году внес в ЗакСобрание инициативу об учреждении Почетного знака «Заслуженный донор Нижегородской области», и депутаты единогласно ее поддержали», – сообщил председатель Законодательного Собрания.

«Планируем наградить первых наших земляков-доноров в июне, когда отмечается Всемирный день донора крови», – рассказал Евгений Люлин.

«Скромные герои, на чьем счету десятки спасенных жизней. Каждому хочу пожать руку и сказать от всей души: вы – лучшие люди, наш золотой фонд! Мы гордимся вами!» – резюмировал Евгений Люлин.