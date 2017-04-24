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Движение по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде станет односторонним с 20 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.
Согласно информации, движение по указанному переулку будет односторонним в сторону ул. Ошарской.
Кроме того сообщается, что движение транспорта меняется на ул.Народной в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 10 августа. Движение около дома №48 будет организовано по суженной части дороги.
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