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Общество

Движение по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде станет односторонним с 20 мая

28 апреля 2017 15:58  [11] Общество

Фото: ЦОДД

Движение по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде станет односторонним с 20 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Согласно информации, движение по указанному переулку будет односторонним в сторону ул. Ошарской.

Кроме того сообщается, что движение транспорта меняется на ул.Народной в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 10 августа. Движение около дома №48 будет организовано по суженной части дороги.

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