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Экономика

Экспертная оценка стоимости подготовки площадки под промпарк в Дзержинске Нижегородской области составляет 2,5 млрд рублей

28 апреля 2017 17:53  [55] Экономика
Промзона Дзержинска

Промзона Дзержинска

Фото: Яндекс Карты

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Экспертная оценка стоимости подготовки площадки под промпарк в Дзержинске составляет 2,5 млрд рублей. Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам 28 апреля 2017 года.

По его словам, примерно такую сумму необходимо единовременно вложить в создание инфраструктуры и строительство подъездов к площадке. "Наша задача – изыскать эти 2,5 млрд рублей, создать площадку, подвести всю необходимую инфраструктуру. Дальше приходит инвестор, он сам ведет строительство и делает свои затраты", - подчеркнул Люлин. Вице-губернатор добавил, что регион планирует реализовать этот проект по модели государственно-частного партнерства, и уже есть несколько банков, которые, по предварительной информации, готовы профинансировать проект.

"Это большие вложения, но мы должны думать о развитии промышленности в регионе. Промпарки позволят создать условия для открытия новых, конкурентоспособных производств с сотнями дополнительных рабочих местам. Регион получит от этого впоследствии налоговые поступления в бюджет, сопоставимые с затратами на создание инфраструктуры", - отметил Люлин.

Что касается частных промышленных парков, то их на базе предприятий Нижегородской области планируется организовать уже в 2017 году. "У нас есть целый ряд предприятий, которые готовят свои площадки, мы будем юридически оформлять их как промышленные парки. Мы считаем, что это важное и, главное, перспективное направление", - сказал Евгений Люлин. Потенциально, по информации вице-губернатора, стать такими площадками готовы НАЗ "Сокол", Заволжский моторный завод, Лысковский электротехнический завод, "Городецкий судоремонтный завод", "Окская судоверфь", ГЗАС им. А.С.Попова и ряд других.

Как сообщалось ранее, в 1,1 млрд рублей оценивается только первый этап строительства инфраструктуры для государственного промпарка в Дзержинске. Для него уже отобран участок площадью 390 га. Определен объем работ для подготовки площадки. В настоящее время продолжается согласование проведения этих работ с заинтересованными ведомствами.

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