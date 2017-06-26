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"Металлические конструкции должны быть сохранены там, где они сейчас стоят", - Георгий Молокин

28 июня 2017 16:09  [89] Общество
Георгий Молокин

Георгий Молокин

Фото: аккаунт в соцсетях

"Металлические конструкции должны быть сохранены там, где они сейчас стоят", - заявил журналистам тележурналист, общественный активист Георгий Молокин, комментируя решение губернатора о сохранении ажурных конструкций на Стрелке.

"Во-первых, я считаю, что это мудрый и мужественный поступок губернатора, который проявил себя не только как руководитель региона и грамотный строительный инженер, но и как человек, который ведет диалог с общественностью, внимательно прислушивается к мнению общественности", - сказал он.

"Во-вторых, что касается моего мнения, которое я всегда высказываю прямо и представителям власти, и представителям общественности, могу сказать, что было еще одно предложение, а именно – эти металлические конструкции аккуратно разобрать, отреставрировать и, вместо унылых павильонов, которые загораживают собой ярмарочный дом, установить эти конструкции. Чтобы они были застеклены, подсвечены, и так далее. Мне такой вариант представляется тоже любопытным, заслуживающим внимания, который также можно обсуждать. Особенно учитывая тот факт, что конструкции много раз меняли свое местоположение", - добавил Молокин.

"Общественность обозначила позицию: металлические конструкции должны быть сохранены там, где они сейчас стоят. Губернатор прислушался к мнениям большинства представителей общественности, представителей разных групп, слоев, должностей; принял такое решение. Я аплодирую", - продолжил он.

"Важно вот что. Важно то, что Валерий Павлинович продемонстрировал взвешенную и разумную склонность к диалогу. Комиссия, инициатором создания которой он был, открыто высказала свое мнение. Важно, чтобы любое решение принималось с учетом разных мнений. Это произошло, поэтому это очень полезно. Что касается бетонных конструкций, которые тоже называют пакгаузами, то они, конечно, представляют печальное зрелище: и город, и территория должны развиваться. Нельзя проповедовать позицию "все сохранить!". Тогда бы не развивался Париж, тогда бы не развивался Лондон, тогда бы не развивался ни один город", - подытожил эксперт.

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