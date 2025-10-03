Антон Евменов: "Не хотелось бы терять Боселли бесплатно"

Фото:
Спортивный директор "Пари Нижний Новгород" Антон Евменов в интервью пресс-службе клуба высказался о ситуации с уругвайским нападающим Хуаном Боселли, контракт которого истекает летом. Так, руководство команды намерено обсудить с игроком перспективы сотрудничества, однако окончательное решение будет зависеть от его настроя и желания остаться.
"Придет подходящий момент, и мы обязательно поговорим с Хуаном, причем на родном для него языке. Нужно будет понять его мотивацию, готов ли игрок к диалогу с клубом, как мы будем выстраивать дальнейшее взаимоотношение. Может быть, он скажет, что головой уже не в "Пари НН". Исходя из этих вводных, будем думать, как нам поступать", — отметил Евменов.
Идеальным сценарием для клуба остается продление контракта. Если же переговоры не приведут к соглашению, клуб будет искать альтернативные варианты. Евменов подчеркнул, что терять футболиста бесплатно крайне нежелательно.
"Важно услышать, готов ли он здесь остаться, после чего будем отталкиваться от финансовых ожиданий – можем ли мы позволить себе такого игрока или нет. Если станет понятно, что контракт продлеваться не будет, то это уже следующий вопрос. Не хотелось бы терять Боселли бесплатно. Он – актив клуба, стоит определенных денег, которые мы сможем осознанно вложить в замену игрока", — добавил он.
При этом Евменов отметил, что вопрос по Боселли — лишь один из многих. До начала отпуска он планирует провести индивидуальные беседы со всеми игроками команды.
Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Боселли не собирается продлевать контракт с "Пари НН". Якобы игрок рассчитывает на переход в более статусную команду.
Разговоры о возможном уходе форварда начались ещё летом. Тогда еще генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов опровергал слухи, утверждая, что сам игрок не стремится к уходу. Позже спортивный директор Александр Удальцов сообщил, что клуб не получал предложений, устраивающих все стороны, и договорился с Боселли, что тот доиграет сезон в Нижнем Новгороде.
Хуан Боселли перешёл в "Пари НН" в 2023 году. Ранее он выступал за португальские клубы "Жил Висенте" и "Тондела". По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
