Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"

Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
Последние новости рубрики Политика
25 ноября 2025 11:15Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"
24 ноября 2025 18:02Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года
24 ноября 2025 14:42Стартовал второй учебный модуль программы "Герои. Нижегородская область"
24 ноября 2025 13:48Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября
24 ноября 2025 12:58Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области
24 ноября 2025 12:00Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области
23 ноября 2025 07:57Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области
22 ноября 2025 10:04Глава Городца Александр Мудров получил звание "Мэр года"
21 ноября 2025 18:35Эксперт-мониторинг с 14 по 21 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
21 ноября 2025 17:28Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу
Политика

Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"

25 ноября 2025 11:15 Политика
Никита Зезекало: Программа Герои. Нижегородская область для меня – новый вызов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Программа «Герои. Нижегородская область» для меня – новый вызов и возможность продолжать служить Родине, но уже на гражданской службе», – заявил участник программы, ветеран специальной военной операции Никита Зезекало.

По его словам, программа помогает участникам СВО плавно вернуться к мирной жизни и является мощным стимулом для развития в новом направлении. В процессе обучения Никита рассчитывает развить навыки эффективной коммуникации, чтобы впоследствии работать на муниципальной или государственной службе.

 «Для меня важно быть высококлассным профессионалом, который будет помогать людям», – говорит он.

В рамках программы участники активно развивают управленческие компетенции – Никите Зезекало уже приходилось применять их, находясь в зоне СВО. 

«Мы попали под сильный обстрел, вокруг был хаос. Но кто-то должен был взять себя в руки и верно определить порядок дальнейших действий. Я взял на себя ответственность, в итоге мы вышли из-под обстрела и остались в живых», – вспоминает он.

На данный момент у участников программы «Герои Нижегородская область» завершился первый модуль обучения. Под руководством своего наставника Сергея Егорова, первого заместителя главы Нижнего Новгорода, Никита Зезекало знакомился с особенностями работы в городской администрации.

«У моего наставника огромный опыт в сфере управления. В зоне его ответственности - сразу несколько департаментов. Мне открываются разные направления, в которых я хотел бы поработать. Благодаря программе я смог увидеть, как работают муниципальные служащие, и набраться у них опыта», – рассказал ветеран СВО.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных