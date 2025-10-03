Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов" Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Программа «Герои. Нижегородская область» для меня – новый вызов и возможность продолжать служить Родине, но уже на гражданской службе», – заявил участник программы, ветеран специальной военной операции Никита Зезекало.

По его словам, программа помогает участникам СВО плавно вернуться к мирной жизни и является мощным стимулом для развития в новом направлении. В процессе обучения Никита рассчитывает развить навыки эффективной коммуникации, чтобы впоследствии работать на муниципальной или государственной службе.

«Для меня важно быть высококлассным профессионалом, который будет помогать людям», – говорит он.

В рамках программы участники активно развивают управленческие компетенции – Никите Зезекало уже приходилось применять их, находясь в зоне СВО.

«Мы попали под сильный обстрел, вокруг был хаос. Но кто-то должен был взять себя в руки и верно определить порядок дальнейших действий. Я взял на себя ответственность, в итоге мы вышли из-под обстрела и остались в живых», – вспоминает он.

На данный момент у участников программы «Герои Нижегородская область» завершился первый модуль обучения. Под руководством своего наставника Сергея Егорова, первого заместителя главы Нижнего Новгорода, Никита Зезекало знакомился с особенностями работы в городской администрации.

«У моего наставника огромный опыт в сфере управления. В зоне его ответственности - сразу несколько департаментов. Мне открываются разные направления, в которых я хотел бы поработать. Благодаря программе я смог увидеть, как работают муниципальные служащие, и набраться у них опыта», – рассказал ветеран СВО.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.