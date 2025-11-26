Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Политика

Евгений Люлин: "Губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе"

26 ноября 2025 11:15 Политика
Евгений Люлин: Губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал итоги трехчасовой прямой линии губернатора Глеба Никитина.

В своем МАХ-канале Люлин отметил, что глава региона три часа отвечал на вопросы нижегородцев, которые поступали со всех концов области и затрагивали самые разные темы — от льгот и работы больниц до ремонта школ, дорог и развития транспорта. По его словам, на каждый вопрос был дан подробный ответ, а обращения, не вошедшие в эфир, получат письменные разъяснения.

Люлин также подчеркнул, что во время прямой линии губернатор давал оперативные распоряжения министерствам и муниципальным главам. "Откровенно могу сказать: губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе и то, что эта ситуация им управляется", — сказал спикер ЗСНО.

Комментируя отдельные темы эфира, Люлин сообщил, что первой дозвонилась студентка медколледжа и получила от губернатора рекомендацию на заключение целевого договора и будущее рабочее место. Он указал, что кадровый дефицит ощущается не только в медицине, но и в образовании и транспортной сфере, однако развитие в этих направлениях продолжается.

"Создаются 18 медицинских кластеров! За семь лет построена 41 школа, отремонтированы почти 550", — напомнил председатель парламента.

А Жители Лыскова понтересовались строительством новой школы в микрорайоне Западный и получили подтверждение, что объект будет возведен. Новые школы появятся также в Чкаловске и Володарске, а в Болдине — новый ФОК. Люлин добавил, что в эфире звучали и проблемные вопросы: "Балахнинцы жаловались на здравоохранение. Арзамасцы — на "разливайки"... Педагоги сетовали на вейпы".

Говоря об экономической повестке, спикер напомнил, что Никитин открыто указал на охлаждение экономики и снижение бюджетных возможностей. В то же время Люлин подчеркнул, что "работа по федеральным программам помогает сохранить импульс развития". Он перечислил проекты, которые продолжают реализовываться в регионе: "Поэтому строятся "Город здоровья", "Семейный квартал", ИТ-кампус. В Нижнем меняются трамвайные пути, на маршруты выходят новые электробусы. Строится метро". Сельское хозяйство демонстрирует рост на 3-4% в год, опережая промышленность.

В завершение Люлин заявил, что задач еще много и работать над каждой ситуацией нужно совместно. "Губернатор может рассчитывать на безусловную поддержку депутатов парламента", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, на прямой линии губернатор Глеб Никитин назвал три проблемы, мешающие ему спать по ночам. Также он высказался о вони, доносящейся с Нижегородской станции аэрации, реконструкции стадиона "Водник" и строительстве Ледового дворца на Стрелке. 

Кроме того, глава региона затронул тему отключения мобильного интернета в целях безопасности, введение штрафов для уличных музыкантов и расширение трассы Р-158 под Нижним Новгородом, которое прекратилось весной 2025 года по вине подрядной организации. 

Глеб Никитин Евгений Люлин Законодательное собрание
