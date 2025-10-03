Фельдман: "Города, которые посещают туристы, должны получать ресурсы на поддержание своей красоты" Политика

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман по итогам заседания 26 ноября прокомментировал актуальность введения туристического налога на территории вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.



"Сегодня мы живем в условиях исполнения целого ряда мероприятий, связанных с объединением Нижнего Новгорода и Кстова. У нас должны быть одинаковые правила, налоги, льготы, поскольку теперь мы единый муниципальный округ. С предложением о введении в нашем городе туристического налога, который не так давно появился в Кстове, как и в Городце, и в Балахне, я выступал еще в 2010 году. Тогда эта идея не нашла поддержки у совета Думы, но сегодня стала актуальной.

Нижний активно развивается. Мы видим, как сейчас модно говорить, туристический кластер, в который ежегодно приезжают уже даже не сотни, а миллионы людей. Для того, чтобы принимать гостей, городу нужно иметь соответствующую инфраструктуру, благоустройство. Это требует серьезных затрат. Вот почему я считаю введение туристического налога с 2026 года своевременным и справедливым решением, которое полностью поддерживаю.

Также практика показывает, что механизм отлично работает на развитие городов. Это общероссийский тренд: города, которые посещают туристы, должны получать ресурсы на поддержание комфортной среды. Посмотрите на Санкт-Петербург, где средства от сбора пошли на реставрацию исторических памятников и благоустройство центра. Курортные города за счет туристов уже много лет обновляют парки и скверы. С этого года налог ввели наши соседи Владимир, Суздаль, Муром. Нижний Новгород как одна из туристических столиц, безусловно, заслуживает дополнительных возможностей для развития и от введения налога только выиграет. Ожидаемые поступления в городскую казну, а это сотни миллионов рублей в год, пойдут на содержание и обновление инфраструктуры, которой пользуются не только туристы, но и мы с вами", - сказал депутат.