Политика

Александр Минов: "После обучения вижу себя полезным в сфере реабилитации ветеранов СВО"

02 декабря 2025 17:28 Политика
Александр Минов: После обучения вижу себя полезным в сфере реабилитации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба КУПНО

«После обучения я вижу себя полезным в сфере психологической реабилитации ветеранов СВО и их интеграции в мирную жизнь. Моя цель – сблизить гражданское общество и вчерашних бойцов, повысить уровень взаимопонимания между этими группами», – рассказал ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои. Нижегородская область» Александр Минов.

По его мнению, Нижегородской области и государству нужны люди, которые могут принять правильное решение даже в критической ситуации.

«Программа «Герои. Нижегородская область» собрала тех, кто готов жертвовать своим комфортом и даже жизнью на благо других людей. Все мы умеем брать на себя ответственность, полностью осознавая последствия своих решений. Именно поэтому данная программа так важна», – отметил ветеран СВО.

В период обучения Александр планирует развить навыки командной работы, хотя набор компетенций, который участники могут получить в рамках программы, гораздо шире.

«Обучение дает мне много новых полезных знакомств – для меня было открытием количество и качество людей, которые прошли отбор. Сама программа так или иначе охватывает широкий круг компетенций, и это важно: ведь при трудоустройстве недостаточно иметь только одно преимущество. Нужно быть профессионалом, уметь налаживать контакт с людьми, строить планы дальнейшей работы, принимать решения, брать ответственность за управление командой. Эти направления я и пытаюсь освоить на занятиях и стажировках», – подчеркнул он.

Что касается управленческих компетенций, Александру Минову приходилось применять их и во время службы. Свой путь в зоне СВО он начал пулеметчиком, позже стал командиром группы, а также заместителем командира разведгруппы.

Сейчас Александр обучается под кураторством своего наставника – руководителя филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерины Генераловой. Вместе с ней участник программы работает с ветеранами, вернувшимися с передовой.

«Я очень рад, что выбрал такого наставника, а Екатерина Алексеевна выбрала меня. В фонд ветераны обращаются с наболевшими вопросами, в том числе за психологической и социальной поддержкой, помощью с подготовкой и восстановлением документов, организацией процесса реабилитации. И наша задача – не только помогать участникам спецоперации, но и повысить вовлеченность общества в тему патриотизма, объединить людей во благо страны, сделать их более дружными и добрыми», – заключил Александр Минов.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта 2025 года завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

Теги:
"Герои. Нижегородская область" КУПНО СВО
