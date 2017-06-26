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Общество

"Ценность металлоконструкций на Стрелке неразрывно связана с историей нижегородского порта", - Марина Игнатушко

28 июня 2017 17:07  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Ценность металлоконструкций на Стрелке неразрывно связана с историей нижегородского порта", - об этом сказала член нижегородской экспертной комиссии по пакгаузам на Стрелке, архитектурный критик Марина Игнатушко 28 июня 2017 года, комментируя решение губернатора о сохранении ажурных металлических конструкций на прежнем месте.

"Я рада, что созданный экспертный совет справился с поставленной задачей. Решение губернатора – это итог долгой совместной работы специалистов самых разных уровней. Мы начали работу по исследованию пакгаузов ещё в 2015 году и за это время вовлекли самых разных специалистов, в том числе из других городов. Очень хорошо, что комиссию возглавил ректор ННГАСУ Андрей Александрович Лапшин, потому что мы в большей степени специалисты гуманитарные, а в исследовательской работе понадобилось участие технических специалистов высокой квалификации. Без их помощи мы бы не добились таких результатов. В итоге губернатор Валерий Шанцев, являясь мудрым и опытным руководителем, согласился с мнением специалистов и общественности", - отметила Игнатушко.

"На самом деле обнаружение этих конструкций - только начало пути. Чем больше мы углубляемся в изучение, тем больше интересного мы узнаем. Да, когда-то данные конструкции находились в другом месте и выполняли функцию павильонов на ярмарке. Но после переноса они стали частью истории нижегородского порта, теперь они принадлежат этому месту, и их ценность неразрывно связана с историей места. Поэтому для нас, как для членов экспертной группы, было принципиально важно сохранить их там, где они находятся сейчас", - подчеркнула она.

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