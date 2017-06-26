"Решив сохранить конструкции пакгаузов, Шанцев в преддверии своего дня рождения сделал городу подарок", - Александр Сериков Общество

Александр Сериков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Решив сохранить конструкции пакгаузов Валерий Шанцев в преддверии своего дня рождения сделал городу подарок", - об этом НИА "Нижний Новгород" сказал руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков, комментируя решение губернатора о сохранении ажурных металлических конструкций на прежнем месте.

"Я очень рад этому решению, потому что это то, за что высказывались члены созданной в марте 2017 года экспертной комиссии. Это был не самый простой путь, но в конечном итоге, по моему мнению, решающую роль сыграли грамотно подобранные аргументы экспертов и слаженная работа членов комиссии", - отметил он.

"Я поздравляю губернатора с наступающим днем рождения и считаю, что в его преддверии данное решение это большой подарок Нижнему Новгороду", – добавил Сериков.