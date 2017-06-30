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Политика

Секретарь местного отделения "ЕР" Константин Аргентов выиграл праймериз по довыборам в Думу Арзамаса Нижегородской области

29 июня 2017 20:46  [323] Политика
Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Секретарь местного отделения "Единой России" Константин Аргентов выиграл праймериз по довыборам в Думу Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в партии.

Напомним, что один депутатский мандат оказался вакантным в связи с избранием депутата Михаила Мухина мэром Арзамаса 3 мая 2017 года.

Согласно предоставленной НИА "Нижний Новгород" информации, предварительное голосование прошло 29 июня 2017 года. "За Константина Аргентова было отдано 39 из 39 голосов выборщиков", - рассказали в партии.

Ранее сообщалось, что документы на участие в предварительном голосовании по округу №24, кроме Константина Аргентова, подавали председатель "Союза предпринимателей Арзамаса" Александр Савинов, директор арзамасской школы №17 Алла Малыгина, генеральный директор ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" Виктор Логинов.

Напомним также, что вчера, 28 июня, президиум НРО "Единой России" исключил из партии экс-главу Арзамаса Нижегородской области Татьяну Парусову.

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