Секретарь местного отделения "ЕР" Константин Аргентов выиграл праймериз по довыборам в Думу Арзамаса Нижегородской области

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Секретарь местного отделения "Единой России" Константин Аргентов выиграл праймериз по довыборам в Думу Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в партии.
Напомним, что один депутатский мандат оказался вакантным в связи с избранием депутата Михаила Мухина мэром Арзамаса 3 мая 2017 года.
Согласно предоставленной НИА "Нижний Новгород" информации, предварительное голосование прошло 29 июня 2017 года. "За Константина Аргентова было отдано 39 из 39 голосов выборщиков", - рассказали в партии.
Ранее сообщалось, что документы на участие в предварительном голосовании по округу №24, кроме Константина Аргентова, подавали председатель "Союза предпринимателей Арзамаса" Александр Савинов, директор арзамасской школы №17 Алла Малыгина, генеральный директор ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" Виктор Логинов.
Напомним также, что вчера, 28 июня, президиум НРО "Единой России" исключил из партии экс-главу Арзамаса Нижегородской области Татьяну Парусову.
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