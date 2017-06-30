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Общество

"Кстовский район и кстовские чиновники находятся под особым контролем ОНФ", - Илья Савинов

30 июня 2017 13:00  [315] Общество
Илья Савинов

Илья Савинов

Фото: Соцсеть

"Кстовский район и кстовские чиновники находятся под особым контролем Общероссийского народного фронта", - заявил эксперт НРО "Общероссийского народного фронта" Илья Савинов.

Он отметил, что 27 июня 2017 года состоялся отчет главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, в котором вовсе не была затронута тема несанкционированных свалок.

Активисты ОНФ занялись вопросом противостояния жителей с собственниками свалки в с.Большое Мокрое в начале 2017 года. Жители села не первый год жалуются на постоянный едкий запах, исходящий от свалки, эксплуатируемой компанией "Эко-реал", и периодическое задымление. Илья Савинов ранее отмечал, что "компания, которая работает на данной свалке, построила вблизи новую карту для размещения отходов, оборудованную противофильтрационным экраном. Они получили лицензию для работы на этой карте. Им установили повышенный тариф, хотя здесь отсутствует обработка отходов. Но при этом они почему-то продолжают валить отходы на старую свалку, ядовитый фильтрат с которой стекает прямиком в поле".

"Местные власти в отчёте видимо сознательно не придали особого значения и практически умолчали эту кстовскую проблему, которая запросто могла попасть под контроль президента России Владимира Путина во время "прямой линии". И как же не стыдно отчитываться главе администрации Кстовского района господину Культину и не замечать важнейшей проблемы района. От бездействия власти и, прежде всего, от бездействия администрации района страдают люди", - сказал Савинов, комментируя отчет главы администрации района.

"Если кто-то думает, что реакция президента в истории со свалкой в подмосковной Балашихе это разовая "показуха", то это совершенно не так. "Народный фронт" продолжает усиленный контроль подобных территорий в регионе и системную работу по недопущению подобных ситуаций. Владимир Путин демонстрирует оперативность решения проблем в интересах людей и, я надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы все местные власти и в данном случае не ждали "золотого пендаля" от федерального центра, а сами решали проблемы - противодействовали нелегальным схемам, выносили вопросы на региональный уровень, добивались дополнительных денежных средств на экологические мероприятия. Кстовский район и кстовские чиновники находятся под особым контролем Общероссийского народного фронта", - подчеркнул он.

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