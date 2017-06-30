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Общество

"Июнь 2017 года стал одним из самых холодных июней в Нижегородской области за последние 25 лет", - Ольга Мокеева

30 июня 2017 16:34  [234] Общество
Ольга Мокеева

Ольга Мокеева

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Июнь 2017 года стал одним из самых холодных июней в Нижегородской области за последние 25 лет. Об этом заявила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева 30 июня 2017 года.

По её словам, в этом году в регионе наблюдалась отрицательная температурная аномалия – понижение среднемесячной температуры на 3ºС по сравнению с климатической нормой. Три активные волны холода, сопровождающиеся ночными заморозками, были связаны "с арктическими вторжениями". Таким образом, уходящий месяц за последние 25 лет занял второе место среди самых холодных июней. Рекорд остался за 2003 годом, когда средняя месячная температура оказалась на 4,5ºС ниже нормы.

"Осадки распределялись по территории области крайне неравномерно, местами были сильными. Всех больше дождей зарегистрировано на севере области. В Шахунском районе сейчас сохраняется опасное агрометеорологическое явление – переувлажнение почвы. 15 июля на метеостанции Воскресенское было зафиксировано локальное опасное явление – сильный ливень: за 41 мин выпало 30 мм осадков. А в самом Нижнем Новгороде метеостанции отметили всего 75% от месячной нормы", - рассказала Мокеева.

При этом в июле этого года, по прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в регионе ожидается +17,+20°, что около климатической нормы. Осадков предполагается в пределах обычного (норма по территории Нижегородской области 70–90 мм). Также Ольга Мокеева отметила, что в июле следует традиционно ожидать гроз.

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