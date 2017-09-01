"Введение системы региональных операторов в сфере ТКО позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - Андрей Лебедев Общество

Андрей Лебедев Фото: ЗАО "Управление отходами-НН"

"Введение системы региональных операторов в сфере твёрдых коммунальных отходов позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - заявил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев, комментируя итоги заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который состоялся 30 августа.

"Дело сдвинулось с мёртвой точки, страна уверенно движется к реализации новой системы обращения с отходами. Правительство Нижегородской области также проводит большую работу по внедрению института регионального оператора, что позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - отметил Андрей Лебедев.

Как сообщил в ходе заседания Совета заместитель главы минстроя России Андрей Чибис, по данным на конец августа 2017 года в 11 регионах выбраны региональные операторы по обращению с отходами, отвечающие за полный цикл работ по сбору, перевозу, переработке и утилизации отходов. Совсем недавно это сделали в Воронежской области, Севастополе, Республиках Саха (Якутия) и Мордовия, ещё в четырёх субъектах объявлены конкурсы. Он также отметил, что в рамках внедрения новой системы обращения с отходами уже в 81 регионе утверждены территориальные схемы обращения с отходами.

"Этот год - время активной работы по внедрению реформы, которая принципиально меняет всю систему обращения с отходами в нашей стране. Поэтапно регионы реализуют ее принципы, несмотря на возникающие трудности, в том числе противодействие "серых" игроков, заинтересованных в сохранении нынешней непрозрачной системы. В рамках федерального штаба по внедрению реформы мы оказываем регионам всю необходимую поддержку, и я хочу ещё раз подчеркнуть - все субъекты обязаны перейти на новую систему до 1 января 2019 года", - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, что 29 августа нижегородское минэкологии сообщило об увеличении числа будущих региональных операторов в сфере ТКО с четырёх до девяти.

Также напомним, что пока в регионе операторы в сфере ТКО действовать не начали. Ожидается, что первые операторы появятся к концу 2017 года.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами 8 ноября 2016 года.