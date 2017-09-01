"Введение системы региональных операторов в сфере ТКО позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - Андрей Лебедев

Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5626] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4677] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4220] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3594] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3521] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
28 ноября 2016 17:53  [3509] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
16 января 2017 16:41  [2952] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2688] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2607] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
05 декабря 2016 17:17  [2026] "Главная городская елка будет на пл.Минина, а главные праздничные мероприятия – на пл.Горького", - Сергей Белов
Последние новости рубрики Общество
04 сентября 2017 15:50  [126] Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по данным "Яндекс.Пробки"
04 сентября 2017 14:35  [162] Александр Табачников принял участие в праздновании 60-летия Кстова
04 сентября 2017 14:01  [166] Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде
04 сентября 2017 13:22  [1367] Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга"
04 сентября 2017 13:14  [152] Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови
04 сентября 2017 12:23  [236] "Нижегородский водоканал" перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной на конец сентября
04 сентября 2017 12:07  [222] Нижегородский сити-менеджер заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке
04 сентября 2017 10:40  [312] Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на фестивале "Эко-Берег" 13-17 сентября
03 сентября 2017 22:01  [201] Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября
01 сентября 2017 22:27  [555] Показательные кормления животных прошли в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

"Введение системы региональных операторов в сфере ТКО позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - Андрей Лебедев

01 сентября 2017 09:47  [429] Общество
Андрей Лебедев

Андрей Лебедев

Фото: ЗАО "Управление отходами-НН"

"Введение системы региональных операторов в сфере твёрдых коммунальных отходов позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - заявил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев, комментируя итоги заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который состоялся 30 августа.

"Дело сдвинулось с мёртвой точки, страна уверенно движется к реализации новой системы обращения с отходами. Правительство Нижегородской области также проводит большую работу по внедрению института регионального оператора, что позволит, наконец, навести порядок в отрасли", - отметил Андрей Лебедев.

Как сообщил в ходе заседания Совета заместитель главы минстроя России Андрей Чибис, по данным на конец августа 2017 года в 11 регионах выбраны региональные операторы по обращению с отходами, отвечающие за полный цикл работ по сбору, перевозу, переработке и утилизации отходов. Совсем недавно это сделали в Воронежской области, Севастополе, Республиках Саха (Якутия) и Мордовия, ещё в четырёх субъектах объявлены конкурсы. Он также отметил, что в рамках внедрения новой системы обращения с отходами уже в 81 регионе утверждены территориальные схемы обращения с отходами.

"Этот год - время активной работы по внедрению реформы, которая принципиально меняет всю систему обращения с отходами в нашей стране. Поэтапно регионы реализуют ее принципы, несмотря на возникающие трудности, в том числе противодействие "серых" игроков, заинтересованных в сохранении нынешней непрозрачной системы. В рамках федерального штаба по внедрению реформы мы оказываем регионам всю необходимую поддержку, и я хочу ещё раз подчеркнуть - все субъекты обязаны перейти на новую систему до 1 января 2019 года", - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, что 29 августа нижегородское минэкологии сообщило об увеличении числа будущих региональных операторов в сфере ТКО с четырёх до девяти.

Также напомним, что пока в регионе операторы в сфере ТКО действовать не начали. Ожидается, что первые операторы появятся к концу 2017 года.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами 8 ноября 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph