"Желаю нижегородским школьникам новых открытий, радости от учебы и хороших оценок", - Елизавета Солонченко Общество

Елизавета Солонченко Фото: пресс-служба Гордумы

"Первое сентября для каждого из нас – день, который остается с нами навсегда: с собственного детства до того момента, когда будем провожать на линейку своих внуков", - сказала глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, поздравляя нижегородских школьников и их родителей с Днём знаний.

"В этом году свой первый шаг к знаниям в Нижнем Новгороде сделают почти 15 тысяч ребятишек. И после первого звонка у вас, ребята, многое будет впервые: первые оценки, первые верные друзья и первая любовь, первые победы и разочарования. Впереди у Вас целая жизнь и как она сложиться, во многом зависит от того, насколько хорошо вы усвоите школьные уроки. Желаю всем новых открытий, радости от учебы и хороших оценок", - обратилась она к нижегородцам.

"От всей души поздравляю родителей – у ваших детей, а значит, и у вас начинается важнейший этап в жизни и пусть это время учебы в школе приносит вам и вашим детям радость. И, конечно, от всей души поздравляю наших замечательных педагогов, представителей самой благородной профессии. От вас, уважаемые учителя, во многом зависит, какими вырастут наши дети, а значит, и то, в каком мире мы будет жить", - подчеркнула глава города.

Напомним, что по данным регионального министерства образования, число первоклассников в школах Нижегородской области увеличится на 937 человек в учебном году 2017-2018 по сравнению с предыдущим годом.