Михаил Вельмужов: "Реконструкция "Водника" послужит развитию нижегородского спорта" Спорт

Фото: nn-basket.ru

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде готовится к масштабной реконструкции, которая, по мнению специалистов, станет важным импульсом для развития спортивной инфраструктуры в центре города.

Генеральный директор баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" и руководитель спортивной школы ФОК "Мещерский" Михаил Вельмужов подчеркнул, что обновление объекта имеет стратегическое значение для всего региона.

"Реконструкция стадиона "Водник" — принципиальный вопрос для развития спорта в Нижнем Новгороде. В центральной части города практически нет современных спортивных объектов такого уровня, где жители могли бы полноценно тренироваться. Это чувствуют и спортивные школы, и семьи: существующие площадки давно перегружены, а возможностей для регулярных тренировок не хватает", — отметил Вельмужов.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить строительству универсального спортивного зала и ледовой арены. Вельмужов пояснил, что в центре города остро ощущается нехватка полноценных баскетбольных залов с соответствующими техническими параметрами, что сдерживает развитие детских и молодёжных команд.

Ситуация с ледовыми аренами, по его словам, также остаётся напряжённой: большинство объектов загружены на годы вперёд, что ограничивает доступ к занятиям хоккеем и фигурным катанием.

"Стадион "Водник" — это спортивная точка притяжения с историей и характером. Его обновление вернёт детям и тренерам постоянную базу, а городу — современное, открытое для всех пространство спорта и общения. Это проект, который даст долгосрочный эффект и станет реальным вкладом в здоровье и будущее нижегородцев", — добавил Вельмужов.

Напомним, что стадион "Водник" минувшим летом признали аварийным, а территорию закрыли. Согласно утвержденному мастер-плану на месте нынешнего "Водника" появятся всесезонная ледовая арена, спортцентр, открытый стадион с футбольным полем, баскетбольная площадка, а также два дома и три нежилых здания.

В начале 2026 года стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ.