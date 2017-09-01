Соревнования по более 25 видам спорта пройдут в Нижнем Новгороде на фестивале "Здоровая нация 2017" Общество

Состязания по более 25 видам спорта пройдут 2 сентября 2017 года на набережной Гребного канала Нижнего Новгорода в рамках фестиваля нового образа жизни "Здоровая нация 2017". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль, победивший в 2017 году в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ", организованный межрегиональным общественным движением "Здоровая нация", совместно с ННГУ им. Лобачевского, ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" и сетью фитнес-клубов "Единоборства и фитнес", будет проходить при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

В рамках фестиваля, который проводится в четвертый раз, пройдут соревнования уличной атлетике, йоге, русскому жиму, pole dance, стритболу, брейкдансу, гиревому спорту, армрестлингу, единоборствам и многим другим видам спорта.

Наряду с соревнованиями на фестивале будут организованы открытые тренировки и мастер-классы.

На фестивале будет проходить уникальное испытание по силовому экстриму, в рамках которого участники будут поднимать автомобиль Volkswagen Tiguan. Кроме этого, все участники смогут увидеть показательные выступления от всероссийских звезд pole dance и воздушной акробатики на главной сцене фестиваля. Еще все желающие смогут принять участие в фитнес-марафоне и эстафете "Здоровая нация".

Начало фестиваля в 12:00. Желающие принять участие в программе фестиваля могут зарегистрироваться на сайте nnhealthynation.ru.

Ожидается, что в работе фестиваля примут участие заместитель главы города Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов, директор департамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов один из сильнейших атлетов в мире по workout, многократный победитель и призер международных соревнований, судья первой категории, неоднократный участник мастер-классов и показательных выступлений Дмитрий Кузнецов.

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