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Общество

Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови

04 сентября 2017 13:14  [150] Общество

Более 20 служащих администрации Канавинского района Нижнего Новгорода сдадут кровь для нужд медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 4 сентября 2017 года.

Сотрудники мэрии сдавали кровь в Нижегородском областном центре переливания крови им. Н.Я. Климовой в рамках традиционной акции "День донора".

Донорские акции в администрации района проводятся с 2016 года. За это время сотрудники Канавинской администрации сдавали кровь четыре раза.

СПРАВКА:
Акция "День донора" призвана оказать прямую безвозмездную помощь нижегородскому здравоохранению, привлечь внимание общества, а также руководителей предприятий любых форм собственности к социальной важности донорства в городе.

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