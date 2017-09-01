Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови

Более 20 служащих администрации Канавинского района Нижнего Новгорода сдадут кровь для нужд медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 4 сентября 2017 года.
Сотрудники мэрии сдавали кровь в Нижегородском областном центре переливания крови им. Н.Я. Климовой в рамках традиционной акции "День донора".
Донорские акции в администрации района проводятся с 2016 года. За это время сотрудники Канавинской администрации сдавали кровь четыре раза.
СПРАВКА:
Акция "День донора" призвана оказать прямую безвозмездную помощь нижегородскому здравоохранению, привлечь внимание общества, а также руководителей предприятий любых форм собственности к социальной важности донорства в городе.
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