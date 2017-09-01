"Белову в процессе апелляции еще не поздно согласиться прекратить дело, что повлечет отмену приговора", - Александр Маслов Политика

Александр Маслов Фото: соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Белову в процессе апелляции еще не поздно согласиться прекратить дело, что повлечет отмену приговора", - заявил НИА "Нижний Новгород" управляющий партнёр юридической компании "Маслов и партнёры" Александр Маслов, комментируя обвинительный приговор суда в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.



Суд 5 сентября посчитал Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными и назначил им штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено было освободить в связи с истечением срока давности.



Александр Маслов отметил, что в соответствии со статьей 42 Устава Нижнего Новгорода полномочия главы администрации города прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.



"Согласно УПК РФ, приговор вступает в силу либо после истечения срока на его обжалования, либо после рассмотрения апелляционной жалобы на него. С учетом того, что Сергей Белов отказался от прекращения уголовного дела в суде первой инстанции по неабилитирующему основанию – истечению давности привлечения к ответственности (что по своей сути свидетельствует о признании вины) и пытался доказать свою невиновность, он однозначно будет обжаловать приговор", - считает юрист.



Александр Маслов также обратил внимание, что в процессе рассмотрения апелляционной жалобы еще не поздно согласиться на прекращение дела, что повлечет отмену приговора и прекращение дела. "В этом случае обвинительный приговор не вступит в силу и не будет оснований для расторжения контракта с сити-менеджером, но это значит наступить на горло собственной песне", - отметил Маслов.



Управляющий партнёр юридической компании при этом добавил, что в Уставе Нижнего Новгорода не определяется момент прекращения полномочий и не указано, прекращаются ли они автоматически (как, например, в Красноярске) или по решению Думы (как в Кстово).



"Поэтому даже в случае вступления в силу обвинительного приговора, будут еще вопросы, инициирует ли Дума вопрос о досрочной отставке Сергея Белова или потребуется протест прокуратуры в адрес Думы и возможное судебное разбирательство по обжалованию ее бездействия", - добавил Александр Маслов.



Напомним, что сам нижегородский сити-менеджер затруднился оценить возможность своей отставки после решения суда по делу об обрушении дома.