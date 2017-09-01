Депутат Госдумы Наталья Назарова провела приём граждан в Сосновском Нижегородской области Общество

Наталья Назарова Фото: Пресс-служба нижегородского филиала ЕвроСибЭнерго

Депутат Государственной думы от Нижегородской области Наталья Назарова провела приём граждан по личным вопросам в посёлке Сосновском и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба депутата 6 сентября 2017 года.

В ходе приёма жители Сосновского просили помочь в разрешении многолетней ситуации с невыплатой долга по заработной плате бывшим работникам ПАО "Металлист". "Эта проблема затрагивает интересы значительного числа местных жителей, и ее решение является социально значимым для района", - отмечается в сообщении.

В Нижнем Новгороде к депутату за новой помощью обратились обманутые дольщики ЖК "Новинки Смарт Сити", которые обеспокоены вывозом имущества со строительной площадки. Кроме того, в ходе приемов жители просили оказать содействие в решении проблем снабжения населенных пунктов электроэнергией.

"Ситуации разные, но все важные и требующие всестороннего рассмотрения. Я как депутат все обращения взяла под личный контроль. Люди должны знать, что в сложной жизненной ситуации они могут получить помощь и поддержку", ¬ отметила Наталья Назарова.