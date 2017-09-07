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Политика

"Выше явка на тех округах, где агитаторы активнее работали с избирателями", - Александр Прудник

10 сентября 2017 17:30  [62] Политика
Александр Прудник

Александр Прудник

"Выше явка на тех округах, где агитаторы активнее работали с избирателями", - заявил НИА "Нижний Новгород" социолог Александр Прудник, комментируя ход довыборов в Нижнем Новгороде 10 сентября 2017 года.

По данным на 15:00 явка на довыборы в Нижнем Новгороде составила 9,43%. По мнению Александра Прудника, такой уровень ожидаем и прогнозируем.

"В Нижнем Новгороде сейчас не сезон выборов, да и довыборы проходят всего на трех округах – это сказывается на явке. В основном на голосование идут те, с кем лучше всего контактировали агитаторы, которых мотивировали идти на выборы. Если говорить об округе №31 (по данным на 15:00 здесь самая высокая явка – 10,82%) – это округ Александра Бочкарева. Больше всего голосуют здесь, вероятно, потому что его штаб, работающий на этой территории почти 20 лет, активнее работает и контактирует с избирателями", - отметил он.

Он также напомнил, что на выборах в Гордуму в 2015 году явка была невысокая (26,7%. – прим. НИА "Нижний Новгород"). "Думаю, на сегодняшних довыборах она будет раза в два меньше. К тому же надо понимать, что итоги выборов особенно на расклад в Гордуме не повлияет. Дума уже сформирована, работает – новые депутаты просто вольются в уже действующий состав", - добавил социолог.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).

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