Просветительский проект "Мой Горький" стартует в школах Нижегородского района Нижнего Новгорода в октябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Социально-просветительский проект "Мой Горький", посвященный 150-летию всемирно известного писателя, стартует в школах Нижегородского района Нижнего Новгорода в октябре 2017 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия 11 сентября 2017 года.

Согласно информации, проект будет проводиться по инициативе депутата Гордумы Нижнего Новгорода Елены Аржановой в сотрудничестве с общеобразовательными школами и администрацией Нижегородского района. Партнерами и соорганизаторами проекта выступили Государственный музей А. М. Горького и телекомпания "Волга".

В рамках реализации проекта состоятся конкурсы сочинений и рисунков, экскурсии и театральные постановки, встречи с интересными людьми.

Проект начнется сразу после осенних каникул. В преддверии юбилея Горького, в феврале 2018 года, состоится награждение победителей. Все участники получат сертификаты на посещение музеев писателя и памятные призы. Работы победителей проекта будут переданы в архив музея.

"Горький – часть истории города, его бренд и визитная карточка. Горький - символ трудолюбия и силы характера, целеустремленности и свободы. Горький для каждого свой. Но есть то, что он оставил каждому из нас: силу духа, уважение к человеку, живую, настоящую любовь к родине. И наша задача сохранить и передать историческую память будущим поколениям". – сказала Аржанова

Он пожелала всем участникам проекта творческого вдохновения и новых открытий.

По словам главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Игоря Согина, новый социально-просветительский проект - это не просто череда школьных мероприятий, по сути – это большой интересный и очень важный урок в школе жизни.

"Урок любви к Родине, к родному городу, к людям; урок самоидентификации личности ребенка как гражданина и патриота своей страны, носителя своей культуры, знатока своей истории, наконец, урок, позволяющий раскрыть таланты, подчеркнуть способности каждого ребенка, вовлеченного в познавательный, творческий процесс. Наш проект имеет начало и конец, но то, что почерпнут для себя его юные участники, обязательно пригодится им в течение всей, надеюсь, долгой и счастливой жизни. Ведь как говорил сам Максим Горький: "Хорошее всегда зажигает желание лучшего", - пояснил глава района.